Защитник «Зенита» Караваев перенесет операцию на бедре

Защитнику «Зенита» Вячеславу Караваеву провели итоговую диагностическую процедуру для определения характера травмы.

Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, обследование показало, что повреждение мышцы бедра 26-летнего россиянина требует оперативного вмешательства.

В ближайшее время защитнику будет сделана операция. О сроках полного восстановления Караваева станет известно позднее.

В нынешнем сезоне Караваев принял участие в 24 матчах за «Зенит» и отдал четыре результативные передачи. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.