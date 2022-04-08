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Защитник «Зенита» Караваев перенесет операцию на бедре

Карен Саркисян
Корреспондент
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Вячеслав Караваев.
Фото ФК «Зенит»

Защитнику «Зенита» Вячеславу Караваеву провели итоговую диагностическую процедуру для определения характера травмы.

Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, обследование показало, что повреждение мышцы бедра 26-летнего россиянина требует оперативного вмешательства.

В ближайшее время защитнику будет сделана операция. О сроках полного восстановления Караваева станет известно позднее.

В нынешнем сезоне Караваев принял участие в 24 матчах за «Зенит» и отдал четыре результативные передачи. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-04-08-opredelen-kharakter-travmy-vyacheslava-karavaeva.htm
Вячеслав Караваев
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