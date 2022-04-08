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В «Химках» рассчитывают забрать очки у ЦСКА: «Юран поставит правильную игру на этого соперника»

В «Химках» рассчитывают забрать очки в матче с ЦСКА в 24-м туре РПЛ
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Будем надеться, что к матчу с ЦСКА подойдем уже совсем в другом функциональном и эмоциональном состоянии. Понятно, что будет тяжело, ЦСКА сейчас показывает чемпионскую игру, это одна из самых сильных команд РПЛ. Но все равно будем аккуратно играть. Сергей Николаевич поставит правильную игру и настроит ребят. Будем на это рассчитывать, нам нужно забирать в этом матче очки, сейчас они нужны как никогда», — сказал Терюшков «СЭ».

Матч «Химки» — ЦСКА состоится 9 апреля на «Арене Химки». Начало встречи запланировано на 14.00 по московскому времени.

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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
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8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
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