В «Химках» рассчитывают забрать очки у ЦСКА: «Юран поставит правильную игру на этого соперника»

В «Химках» рассчитывают забрать очки в матче с ЦСКА в 24-м туре РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Будем надеться, что к матчу с ЦСКА подойдем уже совсем в другом функциональном и эмоциональном состоянии. Понятно, что будет тяжело, ЦСКА сейчас показывает чемпионскую игру, это одна из самых сильных команд РПЛ. Но все равно будем аккуратно играть. Сергей Николаевич поставит правильную игру и настроит ребят. Будем на это рассчитывать, нам нужно забирать в этом матче очки, сейчас они нужны как никогда», — сказал Терюшков «СЭ».

Матч «Химки» — ЦСКА состоится 9 апреля на «Арене Химки». Начало встречи запланировано на 14.00 по московскому времени.