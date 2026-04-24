Защитнику махачкалинского «Динамо» Ахмедову в матче с «Акроном» сломали скулу

Защитник махачкалинского «Динамо» Ильяс Ахмедов получил травму в матче 26-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1).

«19-летний защитник доиграл матч с повреждением. Сегодня динамовец был успешно прооперирован в Самаре, где проходил выездной матч с «Акроном», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Ахмедов играет за «Динамо» с июля 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. В сезоне-2025/26 в 12 матчах футболист не отметился результативными действиями.

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