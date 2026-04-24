Защитнику махачкалинского «Динамо» Ахмедову в матче с «Акроном» сломали скулу
Защитник махачкалинского «Динамо» Ильяс Ахмедов получил травму в матче 26-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1).
«19-летний защитник доиграл матч с повреждением. Сегодня динамовец был успешно прооперирован в Самаре, где проходил выездной матч с «Акроном», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Ахмедов играет за «Динамо» с июля 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. В сезоне-2025/26 в 12 матчах футболист не отметился результативными действиями.
Источник: ФК «Динамо» (Махачкала)
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|5
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|5
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|Ахмат
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|5
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|15-19
|11
|
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|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
|
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Александр Соболев
Зенит
|10
|
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
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Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
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