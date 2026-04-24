Министр просвещения РФ Кравцов дал совет Евсееву

Министр просвещения РФ и болельщик «Спартака» Сергей Кравцов в разговоре с «СЭ» дал совет главному тренеру махачкалинского «Динамо» Вадиму Евсееву.

«Говорить надо всегда вежливо и уметь контролировать свои эмоции. Это мой совет», — сказал Кравцов «СЭ».

Ранее КДК РФС дважды штрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей за нецензурную лексику в послематчевых интервью.