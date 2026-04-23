Агкацев о победе «Краснодара» над «Спартаком»: «Вернулись на свою первую строчку»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев подвел итоги матча против «Спартака» (2:1) в 26-м туре РПЛ.

«Всех с победой! Забрали три очка, вернулись на свою первую строчку. Впереди четыре матча — четыре финала. Всех ждем на домашнем матче с махачкалинским «Динамо»», — сказал Агкацев в видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

«Краснодар» (57 очков) вернулся на первое место в РПЛ, обойдя «Зенит» (56). «Спартак» с 45 очками идет пятым в турнирной таблице. У красно-белых прервалась серия из четырех матчей без поражений.

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