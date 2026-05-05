«Спартак» продлил контракт с Игорем Дмитриевым
«Спартак» объявил о продлении контракта с полузащитником Игорем Дмитриевым.
Соглашение с 21-летним игроком рассчитано до лета 2030 года.
Дмитриев стал игроком «Спартака» в 2024 году, заключив контракт до 2028 года. Он провел за клуб 32 матча, в которых отдал семь результативных передач и забил два мяча.
Источник: https://t.me/fcsmtg/29070
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|6
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|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
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|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
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|3
|1
|2
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|5
|
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|1
|1
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|4
|
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|1
|1
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|4
|
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|4
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|4
|
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|
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|
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|0
|1
|1
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|1
|
15
|Акрон
|3
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|1
|
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|Факел
|2
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
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|Спартак – Краснодар
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|9.08
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|10.08
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ЖК
|Г
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|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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