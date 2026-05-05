«Спартак» продлил контракт с Игорем Дмитриевым

«Спартак» объявил о продлении контракта с полузащитником Игорем Дмитриевым.

Соглашение с 21-летним игроком рассчитано до лета 2030 года.

Дмитриев стал игроком «Спартака» в 2024 году, заключив контракт до 2028 года. Он провел за клуб 32 матча, в которых отдал семь результативных передач и забил два мяча.

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