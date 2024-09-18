Защитник «Зенита» Волков успешно перенес операцию после разрыва крестообразной связки

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что защитник сине-бело-голубых Сергей Волков был успешно прооперирован.

Ранее пресс-служба «Зенита» сообщила, что 22-летний защитник получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

«Операция прошла успешно», — сказал Медведев «СЭ».

Волков перешел в «Зенит» из «Краснодара» летом 2024 года, по данным Transfermarkt, сумма сделки составила пять миллионов евро. Защитник успел принять участие в шести матчах сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями.