Дркушич — о матче со «Сьоном»: «Ждем хорошую игру»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич поделился мнением о товарищеском матче со «Сьоном».

«Ждем хорошую игру, хорошего соперника, который качественно играет в чемпионате Швейцарии. Так что, думаю, будет хорошая игра. На сборах чувствую себя хорошо. Действительно, мы со сборниками приехали чуть позже, но пауза была недлинной, поэтому мы были чуть-чуть готовы. Много тренировок, много игр, так что чувствуем себя хорошо», — приводит слова Дркушича пресс-служба клуба.

9 июля «Зенит» проведет матч против «Сьона» в рамках Winline Суперсерии. Игра состоится на «Газпром Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.

6 июля «Зенит» проиграл «Балтике» в товарищеском матче со счетом 1:2.