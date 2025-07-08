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8 июля 2025, 14:56

Агент Тюкавина — о словах игрока про образование: «Он пошутил, люди забыли про чувство юмора»

Артем Бухаев
Корреспондент

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» объяснил слова игрока про его обучение.

«Иногда люди забывают про чувство юмора. У меня тоже была ситуация, когда мои слова вырывали из контекста. Костя — молодой парень, сделает выводы, что есть разные журналисты. Одни — адекватные, вторые — хайп ловят. Это неприятно, но это урок для него. Костя пришел на мероприятие, где встретился с болельщиками, раздал автографы, подарки. А вместо спасибо его еще и закопали. Не по-мужски, некрасиво. Видимо, Костя сделает выводы, что с рядом журналистов надо общаться аккуратнее. Не хочется, чтобы Костя стал сухарем и отказывался от общения. Он пошутил, но все воспринимают юмор по-своему», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее нападающий заявил, что ему остался год обучения в институте. На вопрос о специальности он отшутился: «Не помню».

В прошедшем сезоне на счету 23-летнего форварда 22 матча, в которых он забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. В матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) футболист получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава и выбыл на дительный срок.

Действующее соглашение Тюкавина с бело-голубыми рассчитано до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

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Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
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1
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
2
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
6
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
9
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов 2 : 4
1.08 14:00 Акрон – Рубин 1 : 2
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов 1 : 1
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив 2 : 1
1.08 20:45 Балтика – Динамо 2 : 1
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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 2
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