Агент Тюкавина — о словах игрока про образование: «Он пошутил, люди забыли про чувство юмора»
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» объяснил слова игрока про его обучение.
«Иногда люди забывают про чувство юмора. У меня тоже была ситуация, когда мои слова вырывали из контекста. Костя — молодой парень, сделает выводы, что есть разные журналисты. Одни — адекватные, вторые — хайп ловят. Это неприятно, но это урок для него. Костя пришел на мероприятие, где встретился с болельщиками, раздал автографы, подарки. А вместо спасибо его еще и закопали. Не по-мужски, некрасиво. Видимо, Костя сделает выводы, что с рядом журналистов надо общаться аккуратнее. Не хочется, чтобы Костя стал сухарем и отказывался от общения. Он пошутил, но все воспринимают юмор по-своему», — сказал Сафонов «СЭ».
Ранее нападающий заявил, что ему остался год обучения в институте. На вопрос о специальности он отшутился: «Не помню».
В прошедшем сезоне на счету 23-летнего форварда 22 матча, в которых он забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. В матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) футболист получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава и выбыл на дительный срок.
Действующее соглашение Тюкавина с бело-голубыми рассчитано до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
2
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
6
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|2 : 4
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|1 : 2
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|1 : 1
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|2 : 1
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|2 : 1
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|2
|0
|2