Агент Тюкавина — о словах игрока про образование: «Он пошутил, люди забыли про чувство юмора»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» объяснил слова игрока про его обучение.

«Иногда люди забывают про чувство юмора. У меня тоже была ситуация, когда мои слова вырывали из контекста. Костя — молодой парень, сделает выводы, что есть разные журналисты. Одни — адекватные, вторые — хайп ловят. Это неприятно, но это урок для него. Костя пришел на мероприятие, где встретился с болельщиками, раздал автографы, подарки. А вместо спасибо его еще и закопали. Не по-мужски, некрасиво. Видимо, Костя сделает выводы, что с рядом журналистов надо общаться аккуратнее. Не хочется, чтобы Костя стал сухарем и отказывался от общения. Он пошутил, но все воспринимают юмор по-своему», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее нападающий заявил, что ему остался год обучения в институте. На вопрос о специальности он отшутился: «Не помню».

В прошедшем сезоне на счету 23-летнего форварда 22 матча, в которых он забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. В матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) футболист получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава и выбыл на дительный срок.

Действующее соглашение Тюкавина с бело-голубыми рассчитано до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.