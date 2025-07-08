8 июля 2025, 14:31

«Ахмат» объявил о возвращении Конате

Нападающий Мохамед Конате стал игроком «Ахмата», сообщает пресс-служба клуба.

27-летний футболист подписал контракт на три года.

31 мая 2024 года Конате ушел из грозненского клуба в статусе свободного агента. Он выступал за «Ахмат» с 2021-го, провел 90 матчей во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 3 результативные передачи. Футболист является лучшим бомбардиром в истории команды.

В сезоне-2024/25 Конате сыграл за «Эр-Рияд» 29 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

«Спартак» может потерять Барко, Жерсон в «Зените», Сергеев в «Динамо». Таблица трансферов РПЛ
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Спартак», ничья «Балтики» с «Ахматом»: видео
«Краснодар» обыграл «Спартак», ничья «Балтики» с «Ахматом»: видео
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 27 18 6 3 55-21 60
2
 Зенит 27 17 8 2 47-17 59
3
 Локомотив 27 13 10 4 51-35 49
4
 Спартак 27 14 6 7 44-36 48
5
 Балтика 26 11 13 2 37-16 46
6
 ЦСКА 27 13 6 8 38-28 45
7
 Рубин 27 10 9 8 25-26 39
8
 Динамо 27 10 8 9 46-37 38
9
 Ахмат 27 8 8 11 31-37 32
10
 Ростов 27 6 9 12 20-29 27
11
 Кр. Советов 27 6 8 13 29-47 26
12
 Оренбург 27 6 8 13 27-38 26
13
 Акрон 26 5 9 12 32-45 24
14
 Динамо Мх 27 5 9 13 17-34 24
15
 Пари НН 27 6 4 17 23-44 22
16
 Сочи 27 5 3 19 24-56 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.04 14:30 Ростов – Оренбург 0 : 1
25.04 17:00 Кр. Советов – Локомотив 2 : 0
25.04 19:30 Рубин – ЦСКА 0 : 0
26.04 14:00 Пари НН – Спартак 1 : 2
26.04 17:00 Краснодар – Динамо Мх 2 : 1
26.04 17:00 Динамо – Сочи 2 : 0
26.04 19:30 Зенит – Ахмат 2 : 0
27.04 20:00 Балтика – Акрон - : -
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 15
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Бителло
Бителло

Динамо

 7
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 23 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 25 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 25 1 2
