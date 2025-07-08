«Ахмат» объявил о возвращении Конате

Нападающий Мохамед Конате стал игроком «Ахмата», сообщает пресс-служба клуба.

27-летний футболист подписал контракт на три года.

31 мая 2024 года Конате ушел из грозненского клуба в статусе свободного агента. Он выступал за «Ахмат» с 2021-го, провел 90 матчей во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 3 результативные передачи. Футболист является лучшим бомбардиром в истории команды.

В сезоне-2024/25 Конате сыграл за «Эр-Рияд» 29 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.