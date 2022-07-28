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Защитник «Зенита» Родригао рассказал, общается ли на русском языке в команде

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Защитник «Зенита» Родригао рассказал о том, общается ли он на русском языке в команде.

«Набор слов, который мне известен, с одной стороны, не очень большой, но с другой — не очень маленький. Я знаю футбольные термины, которые помогают на поле: направление, цифры. При этом если кто-то говорит со мной достаточно медленно, то я многое понимаю. А если что-то не понимаю, могу переспросить. В целом с каждым днем чувствую, что продвигаюсь все дальше и дальше», — приводит слова Родригао «Спорт День за Днем».

Родригао перешел в «Зенит» из «Сочи» 7 июля. 26-летний бразилец подписал контракт на три года с возможностью продления.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/rodrigao-rasskazal-skolko-slov-znaet-na-russkom-yazyke
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
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