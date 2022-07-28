Бразильский вратарь «Зенита» Иван рассказал об адаптации в команде

Вратарь «Зенита» Иван на презентации рассказал о том, как взаимодействует с партнерами.

— Как вам первые дни в «Зените»?

— И меня, и Густаво Мантуна прекрасно приняли в клубе. Ощущение, что я оказался в лучшем из возможных мест. Все на высшем уровне — и решение бытовых вопросов, и тренировочный процесс, и инфраструктура, и специалисты — все располагает к работе на максимум. Надеюсь, и тренировочный процесс будет идти хорошо.

— В штабе «Зенита» есть португалоговорящий специалист, но среди тренеров вратарей таких нет. Как решается эта проблема?

— Если говорить о тренировках, то позиция вратаря предполагает большое количество общения с партнерами. Но тут меня выручают бразильцы и колумбийцы, которые меня понимают. Стараюсь запоминать какие-то слова на русском языке. В группе с вратарями чуть сложнее, так как Виллиам Оливейра больше работает с полевыми. Но я смотрю за тем, что делают другие голкиперы и повторяю: футбольный язык — универсальный.

«Зенит» арендовал 25-летнего Ивана у «Коринтианса» на один год с правом выкупа. Футболист будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под 1-м номером.