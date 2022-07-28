Рауль Рианчо: «Уход Мозеса не развалит «Спартак», Абаскаль справится и без него»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал возможный отъезд полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.

«Мозес может покинуть «Спартак»? Я не удивлюсь. Думаю, это вполне возможно в нынешней ситуации. Поймите, легионеры его уровня хотят играть в еврокубках, им это просто необходимо. На данный момент российские команды все еще не участвуют в еврокубках, поэтому это естественно, что такие опытные и качественные иностранцы, как Мозес, предпочитают уехать. В любом случае уход Мозеса не развалит «Спартак», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

27 июля появилась информация о том, что супруга 31-летнего нигерийца настаивает на том, чтобы футболист вместе с семьей покинул Россию.

Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года. Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до конца июня 2024 года.