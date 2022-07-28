Родригао назвал любимое слово на русском языке

Защитник «Зенита» Родригао рассказал, какое слово в русском языке ему нравится больше всего.

«Если кто-то говорит по-русски достаточно уверенно, то я многое понимаю. Если не понимаю, могу переспросить. С каждым днем понимаю, что продвигаюсь все дальше и дальше. Потихоньку, но продвигаюсь. Могу поприветствовать болельщиков: «Привет!» А вообще, слово, которое мне больше всего нравится, — «отлично». Потому что когда его используют по отношению ко мне, значит, я все делаю правильно. Я стараюсь как можно чаще слышать это слово по отношению к себе», — приводит слова Родригао пресс-служба «Зенита».

Родригао перешел в «Зенит» из «Сочи» 7 июля. 26-летний бразилец подписал контракт на три года с возможностью продления.