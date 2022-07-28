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ЦСКА анонсировал переход чилийца Мендеса: «Остановите, Вите надо выйти»

ЦСКА анонсировал трансфер полузащитника Мендеса
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Виктор Мендес.
Фото Global Look Press

ЦСКА анонсировал трансфер полузащитника «Унион Эспаньолы» Виктора Мендеса.

В опубликованном ролике 22-летний чилиец подъезжает на микроавтобусе к стадиону московского клуба. «Остановите, Вите надо выйти», — обращается полузащитник к водителю.

В нынешнем сезоне Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Унион Эспаньолу». Контракт полузащитника с чилийским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

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ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
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 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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Урал – Краснодар
 - : -
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Факел – Динамо
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Зенит – Локомотив
 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
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 - : -
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Спартак – Оренбург
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Батраз Гурциев

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Зенит

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Даниил Уткин

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Урал

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