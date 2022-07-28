ЦСКА анонсировал переход чилийца Мендеса: «Остановите, Вите надо выйти»

ЦСКА анонсировал трансфер полузащитника «Унион Эспаньолы» Виктора Мендеса.

В опубликованном ролике 22-летний чилиец подъезжает на микроавтобусе к стадиону московского клуба. «Остановите, Вите надо выйти», — обращается полузащитник к водителю.