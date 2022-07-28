ЦСКА анонсировал переход чилийца Мендеса: «Остановите, Вите надо выйти»
ЦСКА анонсировал трансфер полузащитника Мендеса
ЦСКА анонсировал трансфер полузащитника «Унион Эспаньолы» Виктора Мендеса.
В опубликованном ролике 22-летний чилиец подъезжает на микроавтобусе к стадиону московского клуба. «Остановите, Вите надо выйти», — обращается полузащитник к водителю.
В нынешнем сезоне Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Унион Эспаньолу». Контракт полузащитника с чилийским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
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30 тур
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1
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