Дуглас Сантос о ничьей «Зенита» с «Краснодаром»: «Если бы в конце нас было 11, мы бы давили больше»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал «СЭ» ничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«После удаления игра немного изменилась. Я думаю, что если бы нас было одиннадцать, мы бы больше надавили. Поднажали бы сильнее. Но команда хорошо играла после удаления. Чемпионская гонка? Все еще открыто. Мы будем продолжать бороться и верить до конца», — сказал Сантос «СЭ».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 53 очками, «Зенит» идет на второй строчке с 52 очками.