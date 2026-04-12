Сперцян — о повреждении в матче с «Зенитом»: «Сейчас перемотан. Потом выложу фото ноги»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о повреждении, полученном в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
На 76-й минуте вингер сине-бело-голубых Педро ударил шипами в голень Сперцяна, за что получил прямую красную карточку.
— Как нога?
— Я сейчас перемотан. Посмотрим. Потом я выложу в своем канале.
— Ничего серьезного?
— Посмотрим. Если не отечет сильно.
— А по поводу самого пенальти что вы думаете? Семак сказал, что судья выдумал момент.
— Я здесь при чем? Зачем вы подстрекаете? Я ничего не помню после удара.
«Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» идет вторым, уступая черно-зеленым одно очко.
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|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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