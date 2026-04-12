Сперцян — о повреждении в матче с «Зенитом»: «Сейчас перемотан. Потом выложу фото ноги»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о повреждении, полученном в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

На 76-й минуте вингер сине-бело-голубых Педро ударил шипами в голень Сперцяна, за что получил прямую красную карточку.

— Как нога?

— Я сейчас перемотан. Посмотрим. Потом я выложу в своем канале.

— Ничего серьезного?

— Посмотрим. Если не отечет сильно.

— А по поводу самого пенальти что вы думаете? Семак сказал, что судья выдумал момент.

— Я здесь при чем? Зачем вы подстрекаете? Я ничего не помню после удара.

«Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» идет вторым, уступая черно-зеленым одно очко.

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