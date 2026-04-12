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12 апреля, 22:59

Сперцян — о повреждении в матче с «Зенитом»: «Сейчас перемотан. Потом выложу фото ноги»

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о повреждении, полученном в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

На 76-й минуте вингер сине-бело-голубых Педро ударил шипами в голень Сперцяна, за что получил прямую красную карточку.

— Как нога?

— Я сейчас перемотан. Посмотрим. Потом я выложу в своем канале.

— Ничего серьезного?

— Посмотрим. Если не отечет сильно.

— А по поводу самого пенальти что вы думаете? Семак сказал, что судья выдумал момент.

— Я здесь при чем? Зачем вы подстрекаете? Я ничего не помню после удара.

«Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» идет вторым, уступая черно-зеленым одно очко.

&laquo;Зенит&raquo; дома сыграл вничью с &laquo;Краснодаром&raquo; в&nbsp;24-м туре РПЛ.Скандальная ничья в битве лидеров: Педро удалили в спорной ситуации, но «Зенит» выстоял в меньшинстве

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Эдуард Сперцян
РПЛ
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Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Ростов» — «Спартак» и другие матчи
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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