Сперцян опубликовал фото ноги после стыка с Педро
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян опубликовал в своем Telegram-канале фото ноги после повреждения в матче с 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
25-летний армянин получил удар шипами в голень от полузащитника «Зенита» Педро. Это произошло на 76-й минуте в центре поля. В результате бразилец получил прямую красную карточку.
В сезоне-2025/26 Сперцян в 34 матчах забил 12 голов и сделал 16 результативных передач.
Источник: Telegram-канал Эдуарда Сперцяна
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|
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|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
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|25.10
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Маркиньос
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