Сперцян опубликовал фото ноги после стыка с Педро

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян опубликовал в своем Telegram-канале фото ноги после повреждения в матче с 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

25-летний армянин получил удар шипами в голень от полузащитника «Зенита» Педро. Это произошло на 76-й минуте в центре поля. В результате бразилец получил прямую красную карточку.

В сезоне-2025/26 Сперцян в 34 матчах забил 12 голов и сделал 16 результативных передач.

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