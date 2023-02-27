Защитник «Торпедо» Журавлев: «Впереди еще 13 игр. Может быть, мы все матчи сейчас выиграем?»

Защитник «Торпедо» Юрий Журавлев высказался о выступлении команды в текущем сезоне чемпионата России.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков за 17 туров.

«И что? Впереди еще 13 игр. Может быть, мы все матчи сейчас выиграем? Все может быть. Главное — верить в себя. Футболистам надо верить в их дело», — приводит «РБ Спорт» слова Журавлева.

5 марта московский клуб проведет первый после возобновления сезона матч в РПЛ — против «Краснодара». Игра начнется в 16.30 по московскому времени.