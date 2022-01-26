Защитник Стоцкий стал игроком «Нижнего Новгорода»
Защитник Дмитрий Стоцкий, начинавший сезон в «Краснодаре», подписал контракт с «Нижним Новгородом», сообщает сайт клуба.
За нижегородскую команду он будет играть под 89-м номером.
Накануне «Краснодар» расторг контракт с 32-летним игроком обороны.
В сезоне-2021/2022 Стоцкий провел в составе «Краснодара» восемь матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями.
Источник: https://fcnn.ru/nn-info/news/team/80635/
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