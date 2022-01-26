Защитник Стоцкий стал игроком «Нижнего Новгорода»

Защитник Дмитрий Стоцкий, начинавший сезон в «Краснодаре», подписал контракт с «Нижним Новгородом», сообщает сайт клуба.

За нижегородскую команду он будет играть под 89-м номером.

Накануне «Краснодар» расторг контракт с 32-летним игроком обороны.

В сезоне-2021/2022 Стоцкий провел в составе «Краснодара» восемь матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями.