Геркус привел «Родину» в пример «Локомотиву»: «Можно играть организованно и конкурентоспособно»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» заявил, что железнодорожникам необходимо изменить подход к игре, приведя в пример «Родину».

«Посмотрите на «Родину». По подбору игроков это гораздо более слабая команда. Но пришел тренер по фамилии Альба. И мы вчера все видели, как с таким составом можно побеждать «Краснодар». Вот и все.

Оказывается, и с такими исполнителями можно играть в футбол. Можно добиться того, чтобы команда выглядела организованно и конкурентоспособно.

Сейчас уже необходимо ударить по тормозам, серьезно перестроить игру, поменять какие-то принципы, сделать ставку на другие качества футболистов. Надо исходить из реальных возможностей своего состава. Выбрать другой план на игру, который позволит прежде всего набирать очки!» — сказал Геркус «СЭ».

После 13 туров железнодорожники с 11 очками занимают 14-е место в РПЛ, «Родина» с 12 очками — на 12-й строчке.