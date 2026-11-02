Газзаев: «Спартак» играл в одни ворота. Вот до чего докатился «Локомотив»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Локомотивом» (4:0) в матче 13-го тура РПЛ.

«Спартак» играл в одни ворота. Они полностью заслужили эту разгромную победу и действовали с высоким уровнем качества. Вот до чего докатился «Локомотив». Команда, которая раньше претендовала на самые высокие места, теперь находится в зоне вылета», — сказал Газзаев «СЭ».

После 13-го тура «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. «Локомотив» с 11 очками находится на 14-й строчке.