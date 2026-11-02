Парада — о реакции Максименко на свой гол: «Это было неожиданно для всех»

Защитник «Спартака» Виктор Парада в разговоре с «СЭ» рассказал о реакции партнеров по команде на его гол в ворота «Локомотива» (4:0) в матче 13-го тура РПЛ.

На 33-й минуте Парада забил дальним ударом в девятку. Испанский защитник двумя минутами ранее заменил травмированного Игоря Дмитриева.

«Наверное, никто не ожидал, что я пробью. Это было неожиданно для всех. Я уже начал думать, что ко мне никто не подбежит праздновать, все произошло быстро и удивительно. Но я обернулся и увидел, что все бегут ко мне. Все партнеры после матча поздравили. Но признаюсь, они были удивлены. Не то чтобы я каждый день такие голы забиваю», — сказал Парада «СЭ».

В текущем сезоне 24-летний футболист забил один гол в 15 матчах.

После 13 туров «Спартак» набрал 26 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.