«Зенит» сыграет с «Волеренгой» и «Брондбю» на сборе в Португалии

Изменилось расписание товарищеского турнира Atlantic Cup, который пройдет в Португалии в начале февраля с участием «Зенита».

Изначально планировалось, что сине-бело-голубые 7 февраля сыграют с АИК, но шведский клуб отказался от участия в турнире. По информации «СЭ», вместо АИК «Зенит» в тот же день сыграет с норвежской «Волеренгой».

Кроме того, на 11 февраля назначен матч команды Сергея Семака с чемпионом Дании «Брондбю». 3 февраля, как и планировалось, «Зенит» проведет встречу с датским «Мидтьюлланном».

Сбор «Зенита» в португальском Лагуше пройдет с 29 января по 11 февраля. Первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге.