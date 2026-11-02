Геркус высоко оценил вклад Батракова в бронзу «Локомотива» в прошлом сезоне

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» оценил вклад Алексея Батракова в успехи железнодорожников в прошлом сезоне.

«Еще весной прослеживались определенные проблемы. Всего три победы в РПЛ... Но команда держалась на плаву во многом благодаря одному игроку — Батракову. Он уникальный футболист. Алексей — суперзвезда РПЛ. И меня в этом никто не переубедит! Но даже при нем железнодорожники тогда забуксовали.

Галактионов молодец, занял третье место. Хорошо, никто не спорит. Но это уже история. Что сейчас происходит? И потом, уверен, прошлогодняя бронза — прежде всего результат великолепной игры Батракова. Команда, можно сказать, держалась на нем. Он выполнял огромный объем работы, постоянно брал инициативу на себя, руководил игрой. И сейчас не потерялся в «Галатасарае». Близок к тому, чтобы стать лидером и этого клуба», — сказал Геркус «СЭ».

В сезоне-2025/26 на счету Батракова 36 матчей во всех турнирах, в которых он забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.