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Сегодня, 14:48

Бывший футболист «Зенита» Маркизио снялся в клипе российской певицы

Роман Шишов
Корреспондент

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио принял участие в съемке видеоклипа на песню «Выключаем свет» российской певицы Ирины Йовович. В нем футболист сыграл роль фотографа.

«По сюжету клип Ирины достаточно романтичный, что полностью отражает смысл ее композиции. Это необычная история отношений модели и пылкого фотографа, — отмечается в персс-релизе к клипу. — Однако на протяжении всего ролика зрителя вводят в заблуждение, демонстрируя хитрую игру двух молодых людей».

Видео уже собрало более полумиллиона просмотров на YouTube. Напомним, 36-летний Маркизио объявил о завершении карьеры в 2019 году.

Клаудио Маркизио
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