Алаев назвал борьбу пяти команд за чемпионство лучшим промоушеном РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев считает, что конкуренция между пятью клубами за чемпионство может сделать нынешний сезон одним из самых интересных за последние годы.

«Плохо, когда одна команда уходит в отрыв, и неважно, какая. От этого интерес к чемпионату объективно падает. Хорошо, когда две команды борются до последнего тура, а не одна решает свои задачи досрочно. Так у нас было в последние годы, когда «Зенит» и «Краснодар» боролись, в один сезон «Динамо» вмешалось, была прекрасная интрига.

Но когда пять команд борются за чемпионство... Об этом говорят все и везде, куда бы я ни пришел. Это лучший промоушен чемпионата, объективно. Кто в итоге из этих пяти команд победит — не так принципиально. Но если нам всем, и прежде всего клубам, удастся остаться в этой гонке, то, я думаю, мы получим самый интересный чемпионат за последние годы. Пока все предпосылки к этому есть», — приводит слова Алаева Odds.ru.

Президент РПЛ также отметил высокую конкуренцию среди команд, борющихся за сохранение места в премьер-лиге.

«То же самое мы наблюдаем и в зоне борьбы за выживание. Если вы видели разницу между 6-м местом и 14-м, то никогда такого не было, чтобы одна победа все переворачивала. Мы все радуемся такой конкуренции, надеемся, что удастся сохранить такую тенденцию до 30-го тура», — добавил Алаев.

После 13 туров московское «Динамо» (28 очков) лидирует в турнирной таблице РПЛ. Следом идут «Зенит» (27), ЦСКА (26), «Спартак» (26) и «Краснодар» (23). Петербуржцы имеют матч в запасе.