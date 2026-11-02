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Алаев назвал борьбу пяти команд за чемпионство лучшим промоушеном РПЛ

Никита Давыдов

Президент РПЛ Александр Алаев считает, что конкуренция между пятью клубами за чемпионство может сделать нынешний сезон одним из самых интересных за последние годы.

«Плохо, когда одна команда уходит в отрыв, и неважно, какая. От этого интерес к чемпионату объективно падает. Хорошо, когда две команды борются до последнего тура, а не одна решает свои задачи досрочно. Так у нас было в последние годы, когда «Зенит» и «Краснодар» боролись, в один сезон «Динамо» вмешалось, была прекрасная интрига.

Но когда пять команд борются за чемпионство... Об этом говорят все и везде, куда бы я ни пришел. Это лучший промоушен чемпионата, объективно. Кто в итоге из этих пяти команд победит — не так принципиально. Но если нам всем, и прежде всего клубам, удастся остаться в этой гонке, то, я думаю, мы получим самый интересный чемпионат за последние годы. Пока все предпосылки к этому есть», — приводит слова Алаева Odds.ru.

Президент РПЛ также отметил высокую конкуренцию среди команд, борющихся за сохранение места в премьер-лиге.

«То же самое мы наблюдаем и в зоне борьбы за выживание. Если вы видели разницу между 6-м местом и 14-м, то никогда такого не было, чтобы одна победа все переворачивала. Мы все радуемся такой конкуренции, надеемся, что удастся сохранить такую тенденцию до 30-го тура», — добавил Алаев.

После 13 туров московское «Динамо» (28 очков) лидирует в турнирной таблице РПЛ. Следом идут «Зенит» (27), ЦСКА (26), «Спартак» (26) и «Краснодар» (23). Петербуржцы имеют матч в запасе.

Источник: Odds.ru
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РПЛ
Александр Алаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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ЦСКА

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