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Тавареш о дебюте за «Спартак»: «Нет слов, чтобы описать счастье от возвращения на поле»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Томаш Тавареш поделился эмоциями от дебюта за московский клуб.

2 февраля он сыграл за красно-белых в матче против «Ростова» (0:0, пенальти — 2:1) в Зимнем кубке РПЛ.

«У меня нет слов, чтобы описать счастье от возвращения на поле!!! Через 8 месяцев и 2 дня я снова смог играть. Очень рад дебютировать за этот великий клуб и спасибо «Спартаку» за доверие и возможность. Я готов делать свою работу и помогать этому великому клубу в его целях. И последнее, но не менее важное: я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в этом долгом процессе восстановления», — написал Тавареш в своих соцсетях.

«Спартак» 24 января официально оформил трансферы Тавареша и парагвайского защитника Алексиса Дуарте. Контракт 21-летнего португальца рассчитан до 2026 года с опцией продления на год.

ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

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