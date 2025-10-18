«Спартак» — «Ростов»: Бабич получил травму. Его увезли с поля

Защитник «Спартака» Срджан Бабич получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом» — 0:0.

Бабич неудачно приземлился на газон, после падения к защитнику выбежали врачи. Сам он не смог покинуть поле, поэтому его увезли на носилках. Вместо Бабича на 10-й минуте вышел Кристофер Ву.