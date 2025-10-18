«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Динамо» Махачкала и «Краснодар» встретятся в 12-м туре чемпионата России в субботу, 18 октября. Матч на «Анжи Арене» в Каспийске начинается в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

18 октября 2025, 17:30. Анжи Арена (Каспийск)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча махачкалинцев и краснодарцев. Ключевые события и результат игры «Динамо» Махачкала — «Краснодар» изучайте в матч-центре и ленте раздела РПЛ на нашем сайте.

Матч в Каспийске в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 17.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Махачкалинцы в предыдущем туре уступили «Балтике» (0:2), а «быки» победили «Ахмат» (2:0).