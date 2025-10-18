«Спартак» — «Ростов»: Джику получил красную карточку

Защитник «Спартака» Александер Джику удален на 26-й минуте матча 12-го тура РПЛ с «Ростовом» — 0:0.

Защитник сфолил на форварде «Ростова» Егоре Голенкове. Главный арбитр матча Павел Кукуян вначале показал Джику желтую карточку, а после подсказки ВАР и просмотра момента изменил решение на красную.