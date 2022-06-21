Защитник «Спартака» Маслов объяснил, почему так долго лечил травму

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о своем восстановлении от травмы. По словам 22-летнего россиянина, он не знает, почему восстановление так затянулось.

«Почему так долго лечил травму? Такое повреждение. Честно говоря, не знаю, почему это так затянулось. Так бывает... Какие мысли от упущенного сезона? Обидно, досадно», — сказал Маслов.

Сегодня, 21 июня, игроки «Спартака» проходят медицинское обследование в Москве.