Защитник «Спартака» Хлусевич ответил на английском на вопрос о разгромном поражении от «Крыльев Советов»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич не стал комментировать разгромное поражение от «Крыльев Советов» (0:4) в матче 10-го тура РПЛ и ответил на вопрос о своем состоянии после травмы, полученной в игре с самарцами.

— Даниил, что случилось сегодня с командой?

— Not today (англ. «не сегодня» — прим. «СЭ»), — ответил Хлусевич.

— Как нога? Что за травма?

— Пока не знаю.

На 74-й минуте встречи Хлусевич получил удар в колено в единоборстве с хавбеком самарцев Никитой Салтыковым. 8 минут спустя защитник красно-белых был заменен на Руслана Литвинова.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 16 очками в 10 матчах. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде против «Пари НН» (8 октября).