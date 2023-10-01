«Спартак» потерпел 11-е крупное поражение в истории чемпионата России

«Спартак» в гостевом матче 10-го тура РПЛ проиграл «Крыльям Советов» (0:4).

Красно-белые в 11-й раз в российской истории уступили в чемпионате с разницей более трех голов. Трижды спартаковцев громил «Зенит», по два раза — «Краснодар», ЦСКА и «Крылья Советов», по разу — «Динамо» и «Ростов».

При этом за последние девять сезонов набить «+4» со «Спартаком» получалось только питерцев и самарцев.

Самые крупные поражения «Спартака» в чемпионатах России