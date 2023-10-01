«Спартак» потерпел 11-е крупное поражение в истории чемпионата России
«Спартак» в гостевом матче 10-го тура РПЛ проиграл «Крыльям Советов» (0:4).
Красно-белые в 11-й раз в российской истории уступили в чемпионате с разницей более трех голов. Трижды спартаковцев громил «Зенит», по два раза — «Краснодар», ЦСКА и «Крылья Советов», по разу — «Динамо» и «Ростов».
При этом за последние девять сезонов набить «+4» со «Спартаком» получалось только питерцев и самарцев.
Самые крупные поражения «Спартака» в чемпионатах России
|
Дата
|
Главный тренер
|
Матч
|
Вратарь
|
Счет
|
24.10.2021
|
Руй Витория
|
Зенит (г)
|
Александр Максименко
|
1:7
|
11.08.2012
|
Унаи Эмери
|
Зенит (г)
|
Андрей Дикань
|
0:5
|
12.08.2008
|
Станислав Черчесов
|
ЦСКА (д)
|
Стипе Плетикоса
|
1:5
|
25.11.2012
|
Унаи Эмери
|
Динамо (д)
|
Андрей Дикань
|
1:5
|
06.08.2017
|
Массимо Каррера
|
Зенит (г)
|
Артем Ребров
|
1:5
|
14.03.2011
|
Валерий Карпин
|
Ростов (г)
|
Андрей Дикань
|
0:4
|
22.03.2014
|
Дмитрий Гунько
|
Краснодар (г)
|
Артем Ребров
|
0:4
|
14.08.2014
|
Мурат Якин
|
Краснодар (г)
|
Артем Ребров
|
0:4
|
17.05.2015
|
Мурат Якин
|
ЦСКА (д)
|
Артем Ребров
|
0:4
|
01.12.2016
|
Массимо Каррера
|
Крылья Советов (г)
|
Артем Ребров
|
0:4
|
01.10.2023
|
Гильермо Абаскаль
|
Крылья Советов (г)
|
Александр Максименко
|
0:4
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|3 : 1
|30.09
|14:15
|
Локомотив – Пари НН
|1 : 0
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 2
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|1 : 0
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|2 : 0
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|4 : 0
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1