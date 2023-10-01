Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:53

«Спартак» потерпел 11-е крупное поражение в истории чемпионата России

Кирилл Бурдаков
Статистик
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист «Спартака» Тео Бонгонда.
Тео Бонгонда.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» в гостевом матче 10-го тура РПЛ проиграл «Крыльям Советов» (0:4).

Красно-белые в 11-й раз в российской истории уступили в чемпионате с разницей более трех голов. Трижды спартаковцев громил «Зенит», по два раза — «Краснодар», ЦСКА и «Крылья Советов», по разу — «Динамо» и «Ростов».

При этом за последние девять сезонов набить «+4» со «Спартаком» получалось только питерцев и самарцев.

Самые крупные поражения «Спартака» в чемпионатах России

Дата

Главный тренер

Матч

Вратарь

Счет

24.10.2021

Руй Витория

Зенит (г)

Александр Максименко

1:7

11.08.2012

Унаи Эмери

Зенит (г)

Андрей Дикань

0:5

12.08.2008

Станислав Черчесов

ЦСКА (д)

Стипе Плетикоса

1:5

25.11.2012

Унаи Эмери

Динамо (д)

Андрей Дикань

1:5

06.08.2017

Массимо Каррера

Зенит (г)

Артем Ребров

1:5

14.03.2011

Валерий Карпин

Ростов (г)

Андрей Дикань

0:4

22.03.2014

Дмитрий Гунько

Краснодар (г)

Артем Ребров

0:4

14.08.2014

Мурат Якин

Краснодар (г)

Артем Ребров

0:4

17.05.2015

Мурат Якин

ЦСКА (д)

Артем Ребров

0:4

01.12.2016

Массимо Каррера

Крылья Советов (г)

Артем Ребров

0:4

01.10.2023

Гильермо Абаскаль

Крылья Советов (г)

Александр Максименко

0:4

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
01 окт, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
4:0
Спартак

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
2
9
Читайте также
ЦСКА дома обыграл «Балтику» со счетом 1:0 в матче РПЛ
«Локомотив» обыграл «Пари НН» благодаря голу Жемалетдинова
Скончался народный артист России Виталий Коняев
Конгрессмен-республиканец заявил о планах отстранить спикера Маккарти
СМИ сообщили о росте цен на бензин в США из-за запрета России на экспорт топлива
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Крылья Советов» — «Спартак», «Оренбург» — «Зенит» и другие матчи
Ларин: «Крылья Советов» объективно были сильнее «Спартака»
Агент Сафонов: «Игроки «Спартака» — утомленные пенсионеры»
«Команда не билась за тренера. Абаскаль вряд ли уйдет сам». Сафонов о разгроме «Спартака» в Самаре
Гарре о втором месте «Крыльев Советов» в РПЛ: «Находимся на том месте, которое заслужили»
Джикия о новом контракте со «Спартаком»: «Не хочу комментировать личные вещи после болезненного поражения
«Ахмат» — «Динамо»: хозяева выигрывают после первого тайма
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Угаров: «Зенит» оказался в яме, и способность выбраться из нее покажет характер команды»

Защитник «Спартака» Хлусевич ответил на английском на вопрос о разгромном поражении от «Крыльев Советов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 2 : 0
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 4 : 0
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости