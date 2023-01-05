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Сегодня, 13:00

Джикия объяснил критику ветеранов «Спартака» в адрес клуба: «Им тоже хочется кушать»

Джикия высказался о критике со стороны ветеранов «Спартака»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» высказался о критике со стороны ветеранов клуба.

«Когда я встречаюсь с теми, кто как-то комментирует игру команды или лично мою игру, то выясняется, что [в реальности] многие из них — совсем другие. Из личного опыта я понял одно: им тоже хочется кушать. Пока я играю, я кого-то кормлю. И чем хуже я играю, тем шире они становятся на диване, ха-ха!» — сказал Джикия «СЭ».

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.

Полностью интервью с Георгием Джикией читайте на сайте «СЭ»

Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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