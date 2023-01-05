Джикия объяснил критику ветеранов «Спартака» в адрес клуба: «Им тоже хочется кушать»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» высказался о критике со стороны ветеранов клуба.

«Когда я встречаюсь с теми, кто как-то комментирует игру команды или лично мою игру, то выясняется, что [в реальности] многие из них — совсем другие. Из личного опыта я понял одно: им тоже хочется кушать. Пока я играю, я кого-то кормлю. И чем хуже я играю, тем шире они становятся на диване, ха-ха!» — сказал Джикия «СЭ».

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.

Полностью интервью с Георгием Джикией читайте на сайте «СЭ»