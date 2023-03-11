Джикия о двух голах от «Факела»: «Такое бывает. Главное, забивать на один больше»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Факелом» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

— Как вы завели молодых ребят в перерыве?

— Обсудили все вместе в раздевалке. Вести 2:0 на 40-й минуте и заходить в раздевалку при счете 2:2... Плюс на поле такие горячие моменты. Забили, выиграли и идем дальше.

— Не слишком ли большая роскошь пропускать в каждом тайме по два мяча?

— Такое бывает в футболе. Главное, забивать на один больше. Сегодня удалось, с «Уралом» нет. Так бывает, никаких проблем нет.

— Погоня за «Зенитом» продолжается?

— Чемпионат продолжается.

— Второй матч подряд спорные судейские ситуации...

— К сожалению, не комментирую судейство.