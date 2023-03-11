Джикия: «Это очень яркое событие, мы все рады за Промеса»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о сотом голе Квинси Промеса за красно-белых.

Нидерландский форвард отметился дублем в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2). Первый забитый в этой встрече мяч стал 100-м для Промеса за красно-белых.

— Как поздравили Квинси?

— Он сегодня семейный человек, если вы заметили. У него приехали родители, дергать его не будем. Спокойно подготовимся к игре. У нас Кубок с «Уралом». Он побудет с родителями, а затем будем ждать от него какого-то мероприятия. Это очень яркое событие, мы все рады за него. Он забил два потрясающих гола, он огромный молодец.

— Можно ли Квинси назвать живой легендой?

— Давайте не будем говорить громких слов. Самое главное, что он сейчас здесь, забивает голы и приносит пользу команде. Что будет дальше, посмотрим. Не мне судить, кто легенда, а кто нет.

В текущем сезоне Промес сыграл в 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.