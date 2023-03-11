Алексей Попов: «Шансов на вылет «Локомотива» очень мало, у них очень квалифицированная команда»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов оценил шансы «Локомотива» на вылет из РПЛ на фоне победы команды над «Ахматом» в матче 19-го тура (1:0).

«Шансов на вылет «Локомотива» очень мало, потому что у них очень квалифицированная команда. Другое дело, хотела ли команда бороться за предыдущего тренера. Галактионов показывает, что у команда есть потенциал, игроки ему доверяют. Борьба за чемпионство в следующем сезоне? Трудно судить, нужно будет смотреть, какие они совершат трансферы. Нынешний состав качественный, но явно не для борьбы за чемпионство, что и показали матчи на кубок», — приводит «РБ Спорт» слова Попова.

«Локомотив» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.