«Спартак» отдал Хлусевича в аренду «Ахмату»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич на правах аренды перешел в «Ахмат», сообщает пресс-служба красно-белых.

24-летний футболист проведет в грозненском клубе остаток сезона-2025/26.

Хлусевич выступал за «Спартак» с 2022 года. В этом сезоне он провел 10 матчей во всех турнирах и отличился одним голом. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Спартак» после 18 туров занимает шестое место в РПЛ — 29 очков. «Ахмат» с 22 очками идет восьмым в турнирной таблице.