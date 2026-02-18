Пономарев рассказал, как в ЦСКА поздравили его с 86-летием: «Я сказал, что мы в этом году обязательно будем чемпионами. Гарантирую»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев рассказал «СЭ», как генеральный директор клуба Роман Бабаев поздравил его с днем рождения.

В среду, 18 февраля, Пономареву исполнилось 86 лет.

«Только что Бабаев звонил. Поздравили. Обсудили с ним трансферы в это межсезонье. Я ему сказал, что мы в этом году обязательно будем чемпионами. Гарантирую. Потому что больше некому. Он тоже на это надеется и верит», — сказал Пономарев «СЭ».

После 18 туров чемпионата России-2025/26 ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.