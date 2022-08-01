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Сегодня, 15:47

Защитник «Спартака» Чернов ответил на жесткую критику агента Гурцкая

Севастиан Терлецкий
,  
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Никита Чернов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова агента Тимура Гурцкая, который перед началом сезона скептически отзывался об оборонительных игроках московского клуба.

— После ухода Жиго Тимур Гурцкая сказал, что у «Спартака» осталось полтора защитника. Как на это реагировать?

— Не принимаю такие слова близко к сердцу. Даже не знаю, что ответить. Думаю, турнирная таблица отвечает на все вопросы, можно просто на нее посмотреть. Конечно, пропускаем в каждой игре... Хочется отыграть уже на ноль. Но начали сезон неплохо, надо продолжать в том же духе. Может, поменяет мнение.

— Что должно произойти, чтобы Гурцкая посчитал тебя за единицу, а не за половинку защитника?

— Может, он не про меня говорил. Почему именно про меня-то? Он же фамилию не называл. Может, у каждого по половинке? Нет? У нас хорошая команда, хорошие защитники, поддерживаем друг друга.

— Ты читал эти слова?

— Не видел, даже не читаю такие новости. Слишком много футбола в моей жизни, чтобы еще и новости всякие смотреть.

Никита Чернов
ФК Спартак (Москва)
3
1
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 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
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 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
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 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
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 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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 Факел 3 0 2 1 6-7 2
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 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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Урал – Спартак
 - : -
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Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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