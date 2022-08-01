Президент «Урала» назвал неправильным отказ «Факела» от подачи жалоб на судей в ЭСК

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение «Факела» отказаться от подачи жалоб на судей в ЭСК РФС.

«Это решение «Факела». Я считаю, что это неправильно. Мы после матча с «Краснодаром» подали не жалобу, а хотели, чтобы экспертный совет разобрал, правильно ли судья сделал или нет. Мы согласны, что судья может ошибиться. Когда он ошибается один раз, мы же не говорим, что судью надо казнить. Если он допустил ошибку, вы нам объясните, в чем.

Тогда мы будем знать и в следующий раз не будем писать и спрашивать об этом. Или вот здесь была такая-то грубая игра, за это дали красную карточку, а за это — желтую. Просто хотим у авторитетных людей узнать. Ничего в этом такого страшного нет», — приводит слова Иванова «Спорт День за Днем».

1 августа генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что клуб принял решение не обращаться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) до конца сезона РПЛ-2022/23.