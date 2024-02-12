Защитник «Сочи» Медведев рассказал, что не получал предложений из Казахстана
Защитник «Сочи» Юрий Медведев рассказал, что не получал предложений от клубов из Казахстана.
«Нет-нет, мне из Казахстана никто не звонил. У меня и действующий контракт с «Сочи», — цитирует игрока Legalbet.kz.
Контракт 27-летнего защитника с «Сочи» действует до лета 2026 года. В этом сезоне Медведев провел за клуб 14 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Источник: legalbet.kz
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|
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|18
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|32
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|19
|
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|5
|9
|18-23
|17
|
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|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
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|18
|3
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|3
|2
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|1.03
|19:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
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Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
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|
Балтика – Сочи
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|Г
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Зенит
|14
|
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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