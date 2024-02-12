Защитник «Сочи» Медведев рассказал, что не получал предложений из Казахстана

Защитник «Сочи» Юрий Медведев рассказал, что не получал предложений от клубов из Казахстана.

«Нет-нет, мне из Казахстана никто не звонил. У меня и действующий контракт с «Сочи», — цитирует игрока Legalbet.kz.

Контракт 27-летнего защитника с «Сочи» действует до лета 2026 года. В этом сезоне Медведев провел за клуб 14 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.