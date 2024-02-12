Николаев считает, что «Спартак» не в состоянии оказать давление на «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев оценил, в каком состоянии санкт-петербургский клуб и московский «Спартак» могут подойти к очной встрече, которая откроет вторую часть сезона в РПЛ уже 2 марта на «Газпром Арене».

«Я не думаю, что «Зенит» сейчас готовится конкретно к матчу со «Спартаком» — это подготовка ко всему остатку сезона. На него закладывается база. А «Спартак» все никак не может «попилить» Джикию бедного, и на данный момент не в том состоянии, чтобы оказать в Петербурге серьезное давление. Бесконечная шумиха вокруг Абаскаля — прав он или не прав... А это никогда не приносит команде никаких вистов. Они к сезону должны готовиться, а у них там вот это все. И все это лишнее. «Зенит» подойдет к очной встрече 2 марта в гораздо лучшем психологическом состоянии? Сто процентов это так. В «Зените» в последние годы не было ничего подобного, ну только пару раз «психи» выдавал Малком, Вендел... Серьезных проблем не было, кто-то попадал или не попадал в состав, но все решалось. И никаких «качелей» — нужен тренер или не нужен... А в «Спартаке» такая ситуация практически постоянно. При этом «Зенит» знает свою цель — отнять у «Краснодара» первое место и спокойно закончить сезон на хорошей ноте. А у «Спартака» какая задача? Стабилизироваться, войти в сезон, занять одно из трех мест и сохранить тренера. Но при этом не факт, что место в тройке сохранит тренера. И все это ведь постоянно. Они готовятся к тому, чтобы не было чего-то плохого — вот стабильный «Спартак» последнего времени», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

«Спартак» занимает пятое место в чемпионате РПЛ после первой части сезона, набрав 30 очков за 18 туров. «Зенит» располагается на второй строчке.