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12 февраля, 17:47

Николаев считает, что «Спартак» не в состоянии оказать давление на «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев оценил, в каком состоянии санкт-петербургский клуб и московский «Спартак» могут подойти к очной встрече, которая откроет вторую часть сезона в РПЛ уже 2 марта на «Газпром Арене».

«Я не думаю, что «Зенит» сейчас готовится конкретно к матчу со «Спартаком» — это подготовка ко всему остатку сезона. На него закладывается база. А «Спартак» все никак не может «попилить» Джикию бедного, и на данный момент не в том состоянии, чтобы оказать в Петербурге серьезное давление. Бесконечная шумиха вокруг Абаскаля — прав он или не прав... А это никогда не приносит команде никаких вистов. Они к сезону должны готовиться, а у них там вот это все. И все это лишнее. «Зенит» подойдет к очной встрече 2 марта в гораздо лучшем психологическом состоянии? Сто процентов это так. В «Зените» в последние годы не было ничего подобного, ну только пару раз «психи» выдавал Малком, Вендел... Серьезных проблем не было, кто-то попадал или не попадал в состав, но все решалось. И никаких «качелей» — нужен тренер или не нужен... А в «Спартаке» такая ситуация практически постоянно. При этом «Зенит» знает свою цель — отнять у «Краснодара» первое место и спокойно закончить сезон на хорошей ноте. А у «Спартака» какая задача? Стабилизироваться, войти в сезон, занять одно из трех мест и сохранить тренера. Но при этом не факт, что место в тройке сохранит тренера. И все это ведь постоянно. Они готовятся к тому, чтобы не было чего-то плохого — вот стабильный «Спартак» последнего времени», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

«Спартак» занимает пятое место в чемпионате РПЛ после первой части сезона, набрав 30 очков за 18 туров. «Зенит» располагается на второй строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-nikolaev-spartak-sejchas-ne-v-tom-sostoyanii-chtoby-okazat-v-peterburge-ser-eznoe-davlenie/
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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 - : -
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Бенхамин Гарре

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Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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