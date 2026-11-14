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Двалишвили попросил выпустить на свободу Усмана Нурмагомедова и его друзей

Алина Савинова

Грузинский боец Мераб Двалишвили после победы над бразильцем Марлоном Мораесом на турнире RAF обратился к властям Абу-Даби с просьбой освободить россиянина Усмана Нурмагомедова и его команду из тюрьмы.

11 ноября между Двалишвили и Нурмагомедовым, а также их окружением завязалась массовая драка в отеле в Абу-Даби, по итогам которой суд признал виновными десять человек: восемь из них, включая Усмана, были арестованы на шесть месяцев, а Мераба и его друга Сабу Лазишвили освободили из-под стражи.

«Власти Абу-Даби или кто может это сделать, пожалуйста, освободите этих ребят и отпустите их. Мы просто бойцы, такое иногда случается. Сделайте это, пожалуйста», — приводит ТАСС слова Двалишвили.

В январе 2025 года Двалишвили одержал победу над родным братом Усмана, Умаром Нурмагомедовым, и защитил чемпионский титул UFC. На данный момент поясом владеет россиянин Петр Ян, которому Двалишвили проиграл два своих последних боя.

Источник: ТАСС
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Мераб Двалишвили
Усман Нурмагомедов
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