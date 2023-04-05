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Сегодня, 13:40

Терехов — о новом контракте с «Сочи»: «Шанс остаться в клубе 50 на 50»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Сергей Терехов ответил «СЭ» на вопрос о переговорах с клубом по новому контракту.

— Обсуждали с «Сочи» продление контракта?

— Идет обычный диалог с футбольным клубом «Сочи». Я думаю, торопиться никуда не надо ни им, ни мне, поэтому все в рабочем режиме.

— Каков шанс, что вы останетесь в клубе?

— 50 на 50. Можно остаться, можно нет.

— Вы хотите остаться в клубе?

— Меня пока здесь все устраивает, посмотрим, как будет дальше.

«Сочи» арендовал Терехова у «Оренбурга» в августе 2020 года, в июне 2021 года футболист перешел в сочинский клуб на полноценной основе. Контракт 32-летнего россиянина действует до конца июня 2023 года.

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Сергей Терехов
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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Торпедо – Факел
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Ахмат – Урал
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Спартак – Динамо
 - : -
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Сочи – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Химки
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Краснодар

 9
Александр Соболев

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Спартак

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Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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