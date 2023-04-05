Защитник «Факела» Божин рассказал, как мог перейти в ЦСКА

Защитник «Факела» Сергей Божин рассказал, что им интересовался ЦСКА в конце 2019 года.

«Знаю, что был интерес ЦСКА, мы с агентом обсуждали этот момент. Но тогда ситуация попала на зимний перерыв и так получилось, что «Торпедо» хотело продлить со мной контракт. Естественно, я рассматривал оба варианта. Разговаривал с Сергеем Николаевичем Игнашевичем — он советовал оставаться в «Торпедо», говорил, что мы выйдем в РПЛ, поэтому я буду так же играть в премьер-лиге, но с тренером, которого хорошо знаю. Затем начался коронавирус, чемпионат закрыли, мы толком даже не сыграли, началась пауза. Летом предложений от ЦСКА, естественно, уже не было», — приводит «РБ Спорт» слова Божина.

В сезоне-2019/20 Божин играл «Торпедо», затем ушел на повышение в «Крылья Советов», а с лета 2022-го он выступает за «Факел».