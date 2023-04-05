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Сегодня, 13:40

Защитник «Факела» Божин рассказал, как мог перейти в ЦСКА

Алина Савинова
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Защитник «Факела» Сергей Божин рассказал, что им интересовался ЦСКА в конце 2019 года.

«Знаю, что был интерес ЦСКА, мы с агентом обсуждали этот момент. Но тогда ситуация попала на зимний перерыв и так получилось, что «Торпедо» хотело продлить со мной контракт. Естественно, я рассматривал оба варианта. Разговаривал с Сергеем Николаевичем Игнашевичем — он советовал оставаться в «Торпедо», говорил, что мы выйдем в РПЛ, поэтому я буду так же играть в премьер-лиге, но с тренером, которого хорошо знаю. Затем начался коронавирус, чемпионат закрыли, мы толком даже не сыграли, началась пауза. Летом предложений от ЦСКА, естественно, уже не было», — приводит «РБ Спорт» слова Божина.

В сезоне-2019/20 Божин играл «Торпедо», затем ушел на повышение в «Крылья Советов», а с лета 2022-го он выступает за «Факел».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-sergej-bozhin-rasskazal-kak-mog-perejti-v-tsska/
Сергей Божин
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2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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Торпедо – Факел
 - : -
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Ахмат – Урал
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Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
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9.04 16:30
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Краснодар – Пари НН
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