Монтес признан лучшим футболистом «Локомотива» в апреле

Защитник Сесар Монтес стал лучшим игроком «Локомотива» в апреле по итогам голосования болельщиков, сообщает пресс-служба московского клуба.

В прошлом месяце 29-летний мексиканец провел пять матчей в чемпионате России и забил два гола. На звание лучшего футболиста апреля также были номинированы Данил Пруцев, Антон Митрюшкин, Алексей Батраков и Лукас Фассон.

Монтес выступает за «Локомотив» с сентября 2024 года. В сезоне-2025/26 он сыграл в 29 матчах за железнодорожников во всех турнирах, отметившись 4 голами и 1 результативной передачей.

«Локомотив» набрал 50 очков и за два тура до окончания чемпионата занимает третье место в таблице РПЛ. Заключительные матчи сезона московская команда проведет против «Балтики» (10 мая) и ЦСКА (17 мая).

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