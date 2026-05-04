Гендиректор ЦСКА Бабаев об уходе Челестини: «Мы ценим, что удалось быстро, честно и открыто прийти к совместному решению»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Фабио Челестини с поста главного тренера армейцев.

«В течение этого сезона мы почти не вспоминали драматичные обстоятельства прошлого лета, когда стояла задача сохранить клуб, команду и амбиции на текущий сезон. И в этом безусловная заслуга Фабио и его штаба. Конечно, всегда проще всего назвать ошибкой тот путь, который мы вместе прошли, исходя из неутешительного результата, к которому пришли в весенних матчах. Однако та игра, результаты первой части сезона и Суперкубок на старте — всё это позволяло клубу работать с надеждой на возвращение ЦСКА в чемпионскую гонку.

Не совру, если скажу, что, перечисляя возможные причины сегодняшнего положения, допуская самые разные, в том числе самые неожиданные и неочевидные версии, мы в конечном счете, и здесь я соглашусь с Фабио, так и не нашли единого ответа на вопрос, что именно и в какой момент пошло не так. Тем не менее жизнь и профессиональный спорт не терпят сослагательного наклонения. Мы благодарны Фабио за проделанную работу и искренне желаем ему успехов. Также мы ценим, что во имя интересов команды нам удалось быстро, честно и открыто прийти к совместному решению. Мы убеждены, что в преддверии московского дерби фактор эмоциональной встряски, о котором говорили многие болельщики, является тем обстоятельством, мимо которого клуб не мог пройти», — сказал Бабаев.

В понедельник, 4 мая, московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним швейцарским специалистом по соглашению сторон. Челестини возглавлял армейцев с лета 2025 года и завоевал вместе с командой Суперкубок России. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.

Московская команда с 45 очками занимает шестое место в таблице чемпионата России сезона-2025/26. В двух заключительных турах РПЛ армейцы сыграют с «Пари НН» и «Локомотивом». 6 мая красно-синие также проведут матч против «Спартака» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

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