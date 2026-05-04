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4 мая, 14:15

Гендиректор ЦСКА Бабаев об уходе Челестини: «Мы ценим, что удалось быстро, честно и открыто прийти к совместному решению»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Роман Бабаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Фабио Челестини с поста главного тренера армейцев.

«В течение этого сезона мы почти не вспоминали драматичные обстоятельства прошлого лета, когда стояла задача сохранить клуб, команду и амбиции на текущий сезон. И в этом безусловная заслуга Фабио и его штаба. Конечно, всегда проще всего назвать ошибкой тот путь, который мы вместе прошли, исходя из неутешительного результата, к которому пришли в весенних матчах. Однако та игра, результаты первой части сезона и Суперкубок на старте — всё это позволяло клубу работать с надеждой на возвращение ЦСКА в чемпионскую гонку.

Не совру, если скажу, что, перечисляя возможные причины сегодняшнего положения, допуская самые разные, в том числе самые неожиданные и неочевидные версии, мы в конечном счете, и здесь я соглашусь с Фабио, так и не нашли единого ответа на вопрос, что именно и в какой момент пошло не так. Тем не менее жизнь и профессиональный спорт не терпят сослагательного наклонения. Мы благодарны Фабио за проделанную работу и искренне желаем ему успехов. Также мы ценим, что во имя интересов команды нам удалось быстро, честно и открыто прийти к совместному решению. Мы убеждены, что в преддверии московского дерби фактор эмоциональной встряски, о котором говорили многие болельщики, является тем обстоятельством, мимо которого клуб не мог пройти», — сказал Бабаев.

Фабио Челестини.Официально: Челестини уволен из ЦСКА. Контракт расторгли за два дня до дерби со «Спартаком» в Кубке

В понедельник, 4 мая, московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним швейцарским специалистом по соглашению сторон. Челестини возглавлял армейцев с лета 2025 года и завоевал вместе с командой Суперкубок России. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.

Московская команда с 45 очками занимает шестое место в таблице чемпионата России сезона-2025/26. В двух заключительных турах РПЛ армейцы сыграют с «Пари НН» и «Локомотивом». 6 мая красно-синие также проведут матч против «Спартака» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

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Фабио Челестини
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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