Челестини — болельщикам ЦСКА после ухода: «Я очень горд, что такая команда была в моей жизни»

Покинувший пост главного тренера ЦСКА Фабио Челестини обратился к болельщикам московской команды.

В понедельник, 4 мая, московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним швейцарским специалистом по соглашению сторон. Челестини возглавлял армейцев с лета 2025 года и завоевал вместе с командой Суперкубок России. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.

«Я очень счастлив и горд, что такой опыт, такая команда были в моей жизни и в моей профессиональной карьере. Я никогда не забуду, насколько быстро прошлым летом мы стали единым целым, как быстро команда схватила наши идеи и начала показывать тот футбол, который, как я видел, очень радовал наших болельщиков. Мы выиграли трофей перед стартом чемпионата и шли по дистанции с общими надеждами на другие трофеи в конце сезона. Несмотря на всю проделанную работу и непростые решения, которые мы принимали как на поле, так и за его пределами, вместе с руководством клуба мы, к сожалению, пришли к выводу, что что-то сломалось, а динамика команды была нарушена», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Челестини.

Тренер отметил, что всегда будет вспоминать с теплотой ЦСКА, Москву и болельщиков, но с сожалением — то, что не удалось реализовать общий потенциал.

«Однако все, что ни делается, все к лучшему. Я желаю ЦСКА только побед и трофеев. И буду всем сердцем болеть за команду в оставшихся матчах Кубка и чемпионата», — добавил он.

Московская команда с 45 очками занимает шестое место в таблице чемпионата России сезона-2025/26. В двух заключительных турах РПЛ армейцы сыграют с «Пари НН» и «Локомотивом». 6 мая красно-синие также проведут матч против «Спартака» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

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